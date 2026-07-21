Evenepoel gewinnt Zeitfahren, Großschartner 13.

Lipowitz ist nach dem Sturz-Aus des Dänen Jonas Vingegaard am Sonntag der zweite ausgeschiedene Podestanwärter. Auch Pogacar hatte in der für Lipowitz schicksalhaften Kurve zu kämpfen. Der Slowene liegt nun aber noch immer komfortabel 4:32 Min. vor Evenepoel, der Mexikaner Isaac del Toro aus dem Pogacar-Team UAE ist nach der Fahrt über 500 Höhenmeter 6:51 Min. zurück Dritter. Evenepoel feierte einen Start-Ziel-Sieg. Pogacar ging in der Abfahrt und in der Ebene nicht das volle Risiko ein. Am Mittwoch sind nach Anstiegen zu Beginn womöglich wieder die Sprinter im Vorteil.