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Es gibt einen Haken

Idyllische Flussinsel für 95.000 Euro angeboten

Ausland
21.07.2026 20:10
Wer schon immer davon geträumt hat, Herrscher über sein ganz persönliches Eiland zu sein, kann ...
Wer schon immer davon geträumt hat, Herrscher über sein ganz persönliches Eiland zu sein, kann jetzt zuschlagen.(Bild: VM Immobilier/Vanessa Paoli)
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Von krone.at

Viele träumen von einem eigenen Eiland: In Belgien könnte sich der Traum nun erfüllen. Eine idyllische Flussinsel steht offiziell zum Verkauf, der Mindestpreis liegt bei 95.000 Euro. Doch die Sache hat einen Haken ...

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Die Insel im Fluss heißt „Île de Houx“ und liegt in der Maas bei Dinant (Provinz Namur), südlich von Brüssel. Sie ist zu Fuß über eine Schleuse oder das Wehr erreichbar, der die Insel auf beiden Seiten mit dem Festland verbindet.

Verkauft wird allerdings nicht die ganze Insel, sondern laut der Zeitung „L’Avenir“ rund 4,86 Hektar ihres flussabwärts gelegenen Hauptteils. Ein kleines Stück flussaufwärts gehört der Region Wallonien. Auch Ufer und Böschungen der Insel wechseln nicht den Besitzer, sondern bleiben bei der Wasserstraßenverwaltung. 

Maklerin Véronique Meyfroidt von der Immobilienagentur VM Immobilier verriet gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Wir haben bereits mehrere Angebote erhalten, die über dem aufgerufenen Verkaufspreis liegen.“

Insel liegt im Schutzgebiet
Doch das grüne Paradies im Fluss hat auch einen Haken. Die Insel liegt in einem Natura-2000-Schutzgebiet. Das ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten.

Deshalb gilt: Kein Wohnhaus, kein Ferienhaus, kein Hotel sind erlaubt. Jede Art von Wohnsitz oder Ferienvermietung ist tabu. Zulässig wäre höchstens eine leichte, abbaubare Konstruktion – und nur nach Genehmigung. Jeder Plan müsste aber zuvor vom Stadtplanungsamt in Yvoir geprüft und teils auch dem Gemeindekollegium vorgelegt werden. 

Trotz aller Auflagen gab es bereits rund 20 Anrufe: „Viele Menschen sind ernsthaft interessiert. Die Anzahl der Anrufe überrascht mich sehr – damit hatte ich nicht gerechnet, zitiert „L’Avenir“ die Maklerin.

Flussinsel hat eine historische Bedeutung
Historisch ist die Flussinsel (auch Werder genannt) bedeutsam: Im Mai 1940 diente sie den deutschen Truppen als Übergang über die Maas.Wie das belgische War Heritage Institute (WHI) schreibt, rechnete die französische Seite südlich von Namur zunächst nicht so früh mit einer starken deutschen Offensive. Gerade deshalb wurde die Überquerung der Maas bei Houx zu einem folgenreichen Überraschungsmoment an der Westfront.

Noch am Abend des 12. Mai gelang ersten deutschen Truppen dort der Übergang. Am Morgen des 13. Mai folgten weitere Soldaten über Schlauchboote, Wehr und Schleuse, schreibt das WHI. Französische Truppen leisteten Widerstand, wurden aber vom Ufer zurückgedrängt. Drei Tage später erreichten deutsche Panzer die französische Grenze.

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