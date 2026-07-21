Idyllische Flussinsel für 95.000 Euro angeboten

Flussinsel hat eine historische Bedeutung

Historisch ist die Flussinsel (auch Werder genannt) bedeutsam: Im Mai 1940 diente sie den deutschen Truppen als Übergang über die Maas.Wie das belgische War Heritage Institute (WHI) schreibt, rechnete die französische Seite südlich von Namur zunächst nicht so früh mit einer starken deutschen Offensive. Gerade deshalb wurde die Überquerung der Maas bei Houx zu einem folgenreichen Überraschungsmoment an der Westfront.