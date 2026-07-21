Nach Hormuz droht jetzt nächste Meeres-Blockade

Ausgangspunkt der Tanker ist jetzt der saudi-arabische Hafen von Janbu, der Insidern zufolge immer noch in Betrieb ist. In den vergangenen Wochen legten dort jeden Tag Tanker mit rund vier Millionen Barrel (etwa 636 Millionen Liter) Erdöl ab. Im Vorjahr waren es nur rund 973.000 Barrel pro Tag, heißt es von den Datenanbietern Kpler und Signal Ocean. Es könnten künftig sogar noch mehr Öl-Tanker von Janbu aus starten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters denkt Saudi-Arabien nämlich darüber nach, seine Rohöl-Pipeline an die Küste des Roten Meeres auszubauen.