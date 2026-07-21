Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon Tanker umgedreht

Nach Hormuz droht jetzt nächste Meeres-Blockade

Wirtschaft
21.07.2026 19:21
Die Houthi-Miliz hat angekündigt, eine See-Blockade gegen Saudi-Arabien durchzusetzen.
Die Houthi-Miliz hat angekündigt, eine See-Blockade gegen Saudi-Arabien durchzusetzen.(Bild: EPA/YAHYA ARHAB)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz ist dank der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran wieder lahmgelegt. Als wäre das nicht fatal genug, droht jetzt auch an anderer Stelle ein Schiffs-Stillstand – und die Öl-Versorgung steht auf der Kipppe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Houthi-Miliz im Jemen will eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien umsetzen. Für Saudi-Arabien gelte ab sofort ein „Verbot der Schifffahrt“, sagte Houthi-Militärsprecher Jahja Sari. Er sagte dabei nicht, in welchen Gewässern das Verbot gelten soll. Am Dienstag zwang die Miliz laut eigenen Aussagen schon sechs Schiffe im Roten Meer dazu, umzukehren. Zwei Tanker, die mit saudi-arabischem Rohöl beladen am Weg nach Asien waren, drehten um und steuerten stattdessen den Suezkanal in Richtung Europa an.

US-Präsident Donald Trump kündigte eine Reaktion an, sollten die Houthi ihre Drohung einer Seeblockade gegen die Handelsschifffahrt im Roten Meer wahr machen. „Wenn es passiert, werden wir uns um die Sache kümmern“, sagte Trump am späten Vormittag (US-Ortszeit).

Der Hintergrund

  • Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz kontrolliert große Gebiete im Norden Jemens samt der Hauptstadt Sanaa.
  • Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung im Süden Jemens.
  • Die angedrohte Seeblockade begründet die Houthi-Miliz mit der seit Jahren andauernden „ungerechten und erdrückenden Belagerung“ des Jemen durch Saudi-Arabien.

Es könnte auch sein, dass es wieder Angriffe auf Schiffe im Roten Meer gibt – wie es schon im Gaza-Krieg der Fall war. Das hätte enorme Konsequenzen für die weltweite Öl-Versorgung. Denn das Rote Meer ist nach der Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran zu einer wichtigen Alternativroute für den Export von Öl und anderen Produkten aus den Golfstaaten geworden.

Zweite Meerenge bedroht
Am südlichen Ende des Roten Meeres an der Küste des Jemens liegt die Meerenge Bab el-Mandab. Wenn die Houthi-Miliz im Zuge der Seeblockade diese Meerenge blockiert, würde das heißen, dass beide wichtigen Ölexport-Routen im Nahen Osten gleichzeitig ausfallen. Nach Beginn des Iran-Kriegs hat Saudi-Arabien Öl-Tanker umgeleitet: Statt der Straße von Hormuz passieren viele Tanker jetzt stattdessen die Meerenge Bab el-Mandab, um nach Asien zu kommen.

Die Karte zeigt die wichtigsten Schifffahrtsrouten zwischen Asien und Europa. Die Hauptroute ist durch den Iran-Krieg und Aktivitäten der Houthi-Miliz im Jemen gefährdet. Eine Alternativroute führt um Afrika herum. Wichtige Engstellen sind die Straße von Hormuz, Bab al-Mandab, der Suez-Kanal, Gibraltar, der Bosporus, das Kap der Guten Hoffnung und die Straße von Malakka. Quelle: washingtoninstitute.org.

Ausgangspunkt der Tanker ist jetzt der saudi-arabische Hafen von Janbu, der Insidern zufolge immer noch in Betrieb ist. In den vergangenen Wochen legten dort jeden Tag Tanker mit rund vier Millionen Barrel (etwa 636 Millionen Liter) Erdöl ab. Im Vorjahr waren es nur rund 973.000 Barrel pro Tag, heißt es von den Datenanbietern Kpler und Signal Ocean. Es könnten künftig sogar noch mehr Öl-Tanker von Janbu aus starten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters denkt Saudi-Arabien nämlich darüber nach, seine Rohöl-Pipeline an die Küste des Roten Meeres auszubauen.

Iran-Eskalation „verstärkt die Sorgen“
Die Internationale Energieagentur (IEA) beobachtet die Entwicklungen jedenfalls mit Sorge. Die Eskalation im Iran-Krieg „verstärkt die Sorgen um die Versorgungssicherheit“, sagt IEA-Direktor Fatih Birol. Doch nicht nur der aufflammende Krieg im Iran setzt die Ölversorgung unter Druck: Die drohende Blockade der Meerenge von Bab el-Mandab verschärft die Situation noch zusätzlich.

Lesen Sie auch:
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
„Kein Tropfen Öl“
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
20.07.2026
Mit Houthi-Hilfe
Iran eröffnet neue Front im Krieg gegen die USA
20.07.2026

Denn das gelagerte Öl werde weniger, aber die Arbeit der Raffinerien und das Öl-Angebot haben nicht stark genug zugenommen, um die schrumpfenden Lagerbestände auszugleichen. Das bedeute, dass die Märkte für raffinierte Ölprodukte wie Diesel und Benzin deutlich angespannter seien als die für Rohöl, erklärt Birol.

Eine angespannte Lage bei Diesel und Benzin haben die Autofahrer in den vergangenen Tagen schon erlebt. Denn nach neuen US-Angriffen auf den Iran und Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormuz sind in Österreich die Preise an den Zapfsäulen gestiegen. An vielen Tankstellen kostete am Montag ein Liter Diesel mehr als zwei Euro. Laut ÖAMTC-Webseite wurde auch am Dienstag bei manchen Tankstellen die Zwei-Euro-Marke geknackt. Die Rohöl-Preise nahmen ebenfalls Fahrt auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
21.07.2026 19:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
146.656 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.631 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
136.550 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
939 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
576 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Innenpolitik
Kammer-Präsidentin legt Ruck jetzt Rücktritt nahe
557 mal kommentiert
Machtprobe zwischen Walter Ruck und Martha Schultz
Mehr Wirtschaft
Schon Tanker umgedreht
Nach Hormuz droht jetzt nächste Meeres-Blockade
Kurioser Hintergrund
Kein gutes Geschäft mit dem Tod: Bestatter pleite
Kritik in Tschechien
Notenbank-Chef warnt vor verfrühtem Euro-Beitritt
Für Aufschwung
Industrie fordert eine „Superabschreibung“
Branche unter Druck
Bierdurst gesunken:„Produktion überstieg Bedarf“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf