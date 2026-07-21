Nach Hormuz droht jetzt nächste Meeres-Blockade

Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz ist dank der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran wieder lahmgelegt. Als wäre das nicht fatal genug, droht jetzt auch an anderer Stelle ein Schiffs-Stillstand – und die Öl-Versorgung steht auf der Kipppe.
Die Houthi-Miliz im Jemen will eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien umsetzen. Für Saudi-Arabien gelte ab sofort ein „Verbot der Schifffahrt“, sagte Houthi-Militärsprecher Jahja Sari. Er sagte dabei nicht, in welchen Gewässern das Verbot gelten soll. Am Dienstag zwang die Miliz laut eigenen Aussagen schon sechs Schiffe im Roten Meer dazu, umzukehren. Zwei Tanker, die mit saudi-arabischem Rohöl beladen am Weg nach Asien waren, drehten um und steuerten stattdessen den Suezkanal in Richtung Europa an.
US-Präsident Donald Trump kündigte eine Reaktion an, sollten die Houthi ihre Drohung einer Seeblockade gegen die Handelsschifffahrt im Roten Meer wahr machen. „Wenn es passiert, werden wir uns um die Sache kümmern“, sagte Trump am späten Vormittag (US-Ortszeit).
Es könnte auch sein, dass es wieder Angriffe auf Schiffe im Roten Meer gibt – wie es schon im Gaza-Krieg der Fall war. Das hätte enorme Konsequenzen für die weltweite Öl-Versorgung. Denn das Rote Meer ist nach der Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran zu einer wichtigen Alternativroute für den Export von Öl und anderen Produkten aus den Golfstaaten geworden.
Zweite Meerenge bedroht
Am südlichen Ende des Roten Meeres an der Küste des Jemens liegt die Meerenge Bab el-Mandab. Wenn die Houthi-Miliz im Zuge der Seeblockade diese Meerenge blockiert, würde das heißen, dass beide wichtigen Ölexport-Routen im Nahen Osten gleichzeitig ausfallen. Nach Beginn des Iran-Kriegs hat Saudi-Arabien Öl-Tanker umgeleitet: Statt der Straße von Hormuz passieren viele Tanker jetzt stattdessen die Meerenge Bab el-Mandab, um nach Asien zu kommen.
Ausgangspunkt der Tanker ist jetzt der saudi-arabische Hafen von Janbu, der Insidern zufolge immer noch in Betrieb ist. In den vergangenen Wochen legten dort jeden Tag Tanker mit rund vier Millionen Barrel (etwa 636 Millionen Liter) Erdöl ab. Im Vorjahr waren es nur rund 973.000 Barrel pro Tag, heißt es von den Datenanbietern Kpler und Signal Ocean. Es könnten künftig sogar noch mehr Öl-Tanker von Janbu aus starten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters denkt Saudi-Arabien nämlich darüber nach, seine Rohöl-Pipeline an die Küste des Roten Meeres auszubauen.
Iran-Eskalation „verstärkt die Sorgen“
Die Internationale Energieagentur (IEA) beobachtet die Entwicklungen jedenfalls mit Sorge. Die Eskalation im Iran-Krieg „verstärkt die Sorgen um die Versorgungssicherheit“, sagt IEA-Direktor Fatih Birol. Doch nicht nur der aufflammende Krieg im Iran setzt die Ölversorgung unter Druck: Die drohende Blockade der Meerenge von Bab el-Mandab verschärft die Situation noch zusätzlich.
Denn das gelagerte Öl werde weniger, aber die Arbeit der Raffinerien und das Öl-Angebot haben nicht stark genug zugenommen, um die schrumpfenden Lagerbestände auszugleichen. Das bedeute, dass die Märkte für raffinierte Ölprodukte wie Diesel und Benzin deutlich angespannter seien als die für Rohöl, erklärt Birol.
Eine angespannte Lage bei Diesel und Benzin haben die Autofahrer in den vergangenen Tagen schon erlebt. Denn nach neuen US-Angriffen auf den Iran und Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormuz sind in Österreich die Preise an den Zapfsäulen gestiegen. An vielen Tankstellen kostete am Montag ein Liter Diesel mehr als zwei Euro. Laut ÖAMTC-Webseite wurde auch am Dienstag bei manchen Tankstellen die Zwei-Euro-Marke geknackt. Die Rohöl-Preise nahmen ebenfalls Fahrt auf.
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