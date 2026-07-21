62-Jährige verstarb bei Frontalkollision mit Lkw

Lkw stürzte in Straßengraben

Der Sattelzug geriet nach dem Zusammenstoß auf die linke Seite und stürzte mit dem Zugfahrzeug voraus in den Straßengraben. Der 28-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz dürfte dabei leichte Verletzungen und einen Schock erlitten haben. Er wurde in das Krankenhaus nach Feldbach gebracht. Der Laster musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Die B73 war für etwa vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.