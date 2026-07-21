62-Jährige verstarb bei Frontalkollision mit Lkw

Auf der B73 im Bezirk Südoststeiermark kam es am Dienstag zu einer frontalen Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Für eine 62-jährige Deutsche kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.
Am Dienstagnachmittag kam es zu einer frontalen Kollision zwischen einem Pkw und einem Sattelzug auf der Kirchbacher Straße (B73) bei Ziprein (Bezirk Südoststeiermark). Eine 62-Jährige aus Deutschland war mit ihrem Pkw in Richtung Seibuttendorf unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen einen Sattelzug aus Slowenien prallte.
Der Pkw wurde in der Folge in einen angrenzenden Acker geschleudert und die 62-Jährige wurde eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr Ziprein mit einer Bergeschere befreit werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb die 62-Jährige jedoch noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an.
Lkw stürzte in Straßengraben
Der Sattelzug geriet nach dem Zusammenstoß auf die linke Seite und stürzte mit dem Zugfahrzeug voraus in den Straßengraben. Der 28-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz dürfte dabei leichte Verletzungen und einen Schock erlitten haben. Er wurde in das Krankenhaus nach Feldbach gebracht. Der Laster musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Die B73 war für etwa vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.
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