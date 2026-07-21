Hier sehen Sie Rapid und Austria live im TV

Am Donnerstag startet das Europacup-Abenteuer für die Wiener Klubs Rapid und Austria. Wo Sie die Spiele sehen können, verraten wir Ihnen hier.
Die Wiener Austria trifft in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation im Hinspiel auswärts auf FK Liepaja. Das Match der Violetten in Lettland, das um 17 Uhr beginnt, überträgt Puls 4.
Rapid nicht im Free-TV
Nicht im Free-TV läuft hingegen die Conference-League-Qualipartie der Rapidler beim FC Santa Coloma in Andorra (19 Uhr). Wer die Grün-Weißen vor dem TV anfeuern will, muss dafür Geld hinblättern. Das Streaming-Portal SolidSport überträgt das Match exklusiv – für 15 Euro.
Rapid-Mitglieder und -Jahreskartenbesitzer erhalten einen Rabatt und bezahlen 8,99 Euro, wie der Klub am Dienstag mitteilte.
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