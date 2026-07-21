Hier sehen Sie Rapid und Austria live im TV

Rapid nicht im Free-TV

Nicht im Free-TV läuft hingegen die Conference-League-Qualipartie der Rapidler beim FC Santa Coloma in Andorra (19 Uhr). Wer die Grün-Weißen vor dem TV anfeuern will, muss dafür Geld hinblättern. Das Streaming-Portal SolidSport überträgt das Match exklusiv – für 15 Euro.