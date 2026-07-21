Lionel Messis Ehefrau teilt emotionale Botschaft

Es hat einfach nicht sein sollen, für den achtfachen Weltfußballer des Jahres. Lionel Messi verlor zum zweiten Mal ein WM-Finale – seine Ehefrau Antonela Roccuzzo richtete deshalb emotionale Worte an ihn.
„Danke, dass du uns jeden Tag zeigst, dass wahrer Erfolg auf harter Arbeit, Verzicht und Ausdauer beruht und darauf, nie aus den Augen zu verlieren, wer man wirklich ist“, so Roccuzzo auf Instagram. „Du wirst immer der Beste sein, Leo Messi. Nicht nur wegen deines Talents, sondern weil du dir immer treu geblieben bist“, tröstete sie ihren Ehemann nach der bitteren Niederlage gegen Spanien.
„Einzigartige Einstellung“
Es war wahrscheinlich das letzte WM-Spiel einer wahren Fußballlegende, der 2022 im fünften Anlauf endlich erstmals das größte Fußballturnier der Welt gewann. „Diese Stärke, diese Einstellung und die Art, wie du immer wieder aufstehst, machen dich einzigartig. Du bist das beste Vorbild für unsere Kinder und eine Inspiration für Millionen von Menschen“, lobte Roccuzzo seine Mentalität. Die beiden sind seit 2017 verheiratet und haben drei Kinder.
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