Lionel Messis Ehefrau teilt emotionale Botschaft

„Einzigartige Einstellung“

Es war wahrscheinlich das letzte WM-Spiel einer wahren Fußballlegende, der 2022 im fünften Anlauf endlich erstmals das größte Fußballturnier der Welt gewann. „Diese Stärke, diese Einstellung und die Art, wie du immer wieder aufstehst, machen dich einzigartig. Du bist das beste Vorbild für unsere Kinder und eine Inspiration für Millionen von Menschen“, lobte Roccuzzo seine Mentalität. Die beiden sind seit 2017 verheiratet und haben drei Kinder.