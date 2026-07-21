Zwischen Spannung und finanzieller Herausforderung

3,2 statt 3,8 Mio. Euro

Schwierig sind die finanziellen Voraussetzungen. Die wirtschaftliche Gesamtsituation „hinterlässt beim Sport Spuren, die Herausforderungen sind hoch“, sagte Ebenbauer. „Wir bekommen weniger Subventionierung seitens der höchsten Spielklasse, das ging von 3,8 auf 3,2 Mio. zurück“, offenbarte Ebenbauer im Gespräch mit der APA. Zudem müssen die Clubs ab dieser Saison auch die Schiedsrichterkosten tragen, „das macht circa eine Million aus“. Und auch die Einnahmen aus einem gut dotierten Daten-Vertrag sind „eingebrochen“. Eine Chance sieht der Bundesliga-Chef „was in Österreich in den letzten 15 Jahren aufgebaut wurde, nämlich bei den Transfererlösen. Diese Entwicklung der jungen Spieler ist ganz wichtig“.