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Mit 50 verstorben

Französischer DJ Kavinsky tot in Paris aufgefunden

Society International
29.07.2026 11:48
Der französische DJ Kavinsky – bürgerlich Vincent Belorgey – ist laut BFM TV und „Le Figaro“ tot ...
Der französische DJ Kavinsky – bürgerlich Vincent Belorgey – ist laut BFM TV und „Le Figaro“ tot in Paris aufgefunden worden.(Bild: APA/Thibaud Moritz / AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der französische DJ und Musikproduzent Kavinsky ist tot. Der Künstler, der mit seinem Synthwave-Hit „Nightcall“ internationale Bekanntheit erlangte, wurde laut übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 50 Jahren in seiner Wohnung in Paris aufgefunden.

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Die französische Elektromusik-Szene trauert um einen ihrer bekanntesten Vertreter: Der DJ und Produzent Kavinsky, mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey, ist tot. Wie die französischen Medien BFM TV und „Le Figaro“ berichten, wurde der Musiker am Dienstagabend leblos in seiner Wohnung im 18. Arrondissement von Paris entdeckt. Er wurde 50 Jahre alt.

Besorgter Nachbar rief Rettungskräfte
Nach Informationen von „Le Figaro“ hatte sich Kavinsky in den Tagen zuvor über starke Kopfschmerzen beklagt. Ein besorgter Nachbar alarmierte schließlich die Rettungskräfte, nachdem er den Musiker längere Zeit nicht gesehen hatte. Gegen 22.30 Uhr wurde der Künstler in seiner Wohnung aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Paris bestätigte, dass eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache eingeleitet wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten die zuerst eingesetzten Einsatzkräfte nicht festgestellt. Medienberichten zufolge wird unter anderem die Möglichkeit eines Schlaganfalls (AVC) geprüft.

DJ Kavinsky, mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey, bei seinem Auftritt beim Musikfestival ...
DJ Kavinsky, mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey, bei seinem Auftritt beim Musikfestival „Printemps de Bourges“ am 26. April 2014 in Bourges, Frankreich. Der französische Elektro- und Synthwave-Künstler wurde mit dem Welthit „Nightcall“ international bekannt.(Bild: AFP/GUILLAUME SOUVANT)

„Nightcall“ wurde zum Welthit durch den Film „Drive“
Kavinsky galt als eine der prägenden Figuren der französischen Elektromusik und der sogenannten French Touch. International bekannt wurde er vor allem durch den Song „Nightcall“, der 2011 im vielfach ausgezeichneten Film „Drive“ von Regisseur Nicolas Winding Refn mit Ryan Gosling eine zentrale Rolle spielte.

Mit seinem markanten Synthwave-Sound, der von den Klängen und Ästhetiken der 1980er-Jahre inspiriert war, schuf Kavinsky einen unverwechselbaren Stil. „Nightcall“ entwickelte sich zu einem weltweiten Kult-Hit und machte den Franzosen weit über die elektronische Musikszene hinaus bekannt.

Auftritt bei den Olympischen Spielen 2024
Im Jahr 2024 stand Kavinsky auf einer der größten Bühnen seiner Karriere. Bei der Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris interpretierte er „Nightcall“ gemeinsam mit der belgischen Sängerin Angèle und der französischen Band Phoenix vor einem Millionenpublikum.

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Mit seinem Tod verliert die internationale Elektromusik einen Künstler, der den Synthwave-Sound maßgeblich geprägt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.

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