Französischer DJ Kavinsky tot in Paris aufgefunden

„Nightcall“ wurde zum Welthit durch den Film „Drive“

Kavinsky galt als eine der prägenden Figuren der französischen Elektromusik und der sogenannten French Touch. International bekannt wurde er vor allem durch den Song „Nightcall“, der 2011 im vielfach ausgezeichneten Film „Drive“ von Regisseur Nicolas Winding Refn mit Ryan Gosling eine zentrale Rolle spielte.