Mussten Sie schon mal für den Arztbesuch zahlen?

Ihre Meinung zählt!

Konsultieren Sie bevorzugt den Kassen- oder den Privatarzt? Was halten Sie von der üblichen Honorarhöhe bei Wahlärzten? Sind diese für Sie kaum zu stemmen oder wird der Großteil der Kosten dank Zusatzversicherung rückerstattet? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, um dem Mangel an Kassenärzten entgegenzuwirken?