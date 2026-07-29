Mussten Sie schon mal für den Arztbesuch zahlen?

Wer keinen rechtzeitigen Termin beim Kassenarzt bekommt, muss den Wahlarzt besuchen und entsprechend tief in die Tasche greifen. Unsere Frage des Tages vom 29. Juli lautet: „Mangel an Kassenstellen: Mussten Sie schon einmal für einen Arztbesuch bezahlen?“
Ihre Meinung zählt!
Konsultieren Sie bevorzugt den Kassen- oder den Privatarzt? Was halten Sie von der üblichen Honorarhöhe bei Wahlärzten? Sind diese für Sie kaum zu stemmen oder wird der Großteil der Kosten dank Zusatzversicherung rückerstattet? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, um dem Mangel an Kassenärzten entgegenzuwirken?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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