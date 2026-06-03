Google-Mutterkonzern pumpt 80 Mrd. US-Dollar in KI

Der Google-Mutterkonzern Alphabet will mit der Aufnahme von 80 Milliarden Dollar (68,69 Milliarden Euro) den kostspieligen Ausbau seiner Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) finanzieren.
„Das Unternehmen verzeichnet eine starke Nachfrage von Firmen und Verbrauchern nach seinen KI-Lösungen und -Dienstleistungen in einem Ausmaß, das seine verfügbaren Kapazitäten übersteigt“, teilte Alphabet zur Begründung mit.
Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway – berühmt geworden durch den Starinvestor Warren Buffett – werde Aktien im Wert von zehn Milliarden Dollar zu einem Preis unterhalb des Schlusskurses vom Montag erwerben, hieß es zudem.
Weitere 30 Milliarden Dollar sollen durch öffentliche Platzierungen von Aktien und Wandelanleihen eingenommen werden. Zudem sei im dritten Quartal ein Programm geplant, das den schrittweisen Verkauf von Aktien im Wert von 40 Milliarden Dollar ermögliche.
Alphabet hatte im April seine Prognose für die jährlichen Investitionsausgaben um fünf Milliarden auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. Die Alphabet-Aktie gab im nachbörslichen Handel um zwei Prozent nach.
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