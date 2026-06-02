Oktoberfest 2026: Jetzt wird Geldbörse angezapft

Deutlicher Anstieg bei Wasser und Softgetränken

Doch nicht nur beim Bier wird kräftig zugelangt. Die Preise für alkoholfreie Getränke ziehen ebenfalls stark an und machen deutlich, dass ein Wiesn-Besuch ein teures Vergnügen ist. Für einen Liter Tafelwasser muss man im Durchschnitt 11,13 Euro berappen. Ein Liter Spezi schlägt mit 12,84 Euro zu Buche, und auch die klassische Limonade ist mit 12,35 Euro pro Liter kein Schnäppchen mehr. Ein Ende der Preisspirale, die bereits seit dem Jahr 1971 kontinuierlich anhält, ist also nicht in Sicht.