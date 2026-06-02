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Gleich nach Sanierung

Trauriges Gestrüpp statt Grünoase auf Flaniermeile

Wien
02.06.2026 16:00
Der erste Abschnitt wurde bereits umgestaltet.
Der erste Abschnitt wurde bereits umgestaltet.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Favoritenstraße in Wien soll nach ihrer Umgestaltung zum Klimaboulevard werden, doch Chaoten zerstörten zum Teil bereits die ersten fertiggestellten Abschnitte. Wie soll das künftig verhindert werden?

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Eines der größten Bauprojekte der Stadt wird gerade im 10. Bezirk umgesetzt. Die Umgestaltung der Favoritenstraße. Die Fußgängerzone war schon seit Längerem kein Aushängeschild für den riesigen Bezirk.

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