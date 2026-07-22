Neues Leben für drei Traditionshotels in Baden

Gemeinsam mit dem Grandhotel Sauerhof werden derzeit Weichen für die prestigeträchtige Hotelwelt in der Kurstadt Baden neu gestellt. Die „Krone“ zeigt, wo die Kurstadt auf ihre große Hotel-Renaissance hofft.
Erst kürzlich wurden die neuen Pläne des Grandhotels Sauerhof präsentiert. Aber auch bei anderen Badener „Schmuckstücken“ der Hotellerie tut sich einiges. So ist beispielsweise das Schlosshotel Weikersdorf seit Kurzem wieder in Betrieb. Und einige Gäste scheinen auch bereits dort zu sein, wie beim Lokalaugenschein der „Krone“ beobachtet wurde. Das Hotel wurde 2023 nach einem Konkursverfahren geschlossen.
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