Segen oder Fahrt in die sündteure Sackgasse?

Während die Vorarlberger Wirtschaft den nächsten Schritt beim Bau der S18-Schnellstraße als längst überfälligen Meilenstein feiert, laufen die Grünen Sturm. Gemeinsam mit Umweltschützern schlagen sie wegen der explodierenden Kosten von 2,1 Milliarden Euro und schwerer Bedenken für den Naturschutz Alarm.
Die Bundes-Grünen kritisieren vor allem die hohen Kosten von mittlerweile rund 2,1 Milliarden Euro. „Während Bund und Länder überall Sparzwänge betonen, treibt Minister Hanke eines der teuersten Straßenprojekte Österreichs weiter voran“, ärgert sich Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen im Nationalrat. Zudem gefährde der Straßenbau den Wasserhaushalt und die Biodiversität im Ried.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.