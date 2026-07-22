Segen oder Fahrt in die sündteure Sackgasse?

Die Bundes-Grünen kritisieren vor allem die hohen Kosten von mittlerweile rund 2,1 Milliarden Euro. „Während Bund und Länder überall Sparzwänge betonen, treibt Minister Hanke eines der teuersten Straßenprojekte Österreichs weiter voran“, ärgert sich Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen im Nationalrat. Zudem gefährde der Straßenbau den Wasserhaushalt und die Biodiversität im Ried.