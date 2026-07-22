Lecornu verlangt von Mitarbeitern Drogentests

Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einer Drogenkontrolle unterzogen wurden, hätten Zugang zu „äußerst sensiblen“ Informationen, sagte der Premier in einem Interview mit dem Magazin „Paris Match“. Darüber hinaus geht es ihm laut eigener Aussage darum, dass der Staat in seinem Kampf gegen die Drogenkriminalität glaubhaft bleiben will. Der Drogenhandel sei „die größte innenpolitische Herausforderung, mit der unser Land derzeit konfrontiert ist und in den kommenden Jahren konfrontiert sein wird“, sagte der Politiker. Fast eine Million Menschen in Frankreich würden Drogen konsumieren. „Das betrifft alle Gesellschaftsschichten“, auch die Politik bleibe davon nicht verschont.