Neue Abnehmpille auch bei uns in den Startlöchern

Die neue Abnehmpille mit dem Wirkstoff Semaglutid ist da. Die EU-Kommission hat sie vergangene Woche zugelassen – auch für Österreich zeichnet sich der Marktstart ab. Was taugt die Pille im Vergleich zur Spritze, wie viel kann man damit abnehmen – und was kostet sie?
Wer kennt sie nicht, die Abnehmspritzen, die in den letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt haben? Nun kommt der wohl bekannteste Wirkstoff, der dahintersteckt, erstmals auch als Tablette in die Apotheken. Ein Hersteller hat die europäische Zulassung erhalten und plant auch für den österreichischen Markt die Einführung der Abnehmpille.
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