Neue Abnehmpille auch bei uns in den Startlöchern

Wer kennt sie nicht, die Abnehmspritzen, die in den letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt haben? Nun kommt der wohl bekannteste Wirkstoff, der dahintersteckt, erstmals auch als Tablette in die Apotheken. Ein Hersteller hat die europäische Zulassung erhalten und plant auch für den österreichischen Markt die Einführung der Abnehmpille.