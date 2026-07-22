Pharmariese holt Salzburger Kapsel-König an Bord

„Die Werkself ist Botschafter des Unternehmens“ – so steht es auf der Website des deutschen Pharma-Riesen Bayer AG geschrieben. Was damit gemeint ist? Der Medikamenten-Magnat hat bekanntlich mit dem Fußballverein Bayer 04 Leverkusen eine 100-Prozent-Tochter, die mit Männer- und Frauen-Teams – als Werkself – in der deutschen Bundesliga spielt.