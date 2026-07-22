Italien-Tourist beim Baden von Fisch attackiert

Experten rätseln noch

Noch ist nicht klar, welcher Fisch den Schweizer attackiert hat. Experten haben zwei Arten in Verdacht: den Drückerfisch und einen kleinen Barrakuda. Drückerfische sind im Mittelmeer heimisch und haben ein kräftiges Gebiss. Vor allem in der Paarungszeit in den Sommermonaten gelten die Fische als territorial. Der Barrakuda ist zwar im Mittelmeer nicht heimisch, fühlt sich aber in südeuropäischen Gewässern zunehmend wohler. Mit seinen spitzen Zähnen können kleine Barrakudas tiefe Wunden zufügen.