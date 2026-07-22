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Wunde blutete stark

Italien-Tourist beim Baden von Fisch attackiert

Ausland
22.07.2026 17:33
Der Schweizer Tourist wurde in Pioppi beim Schwimmen von einem Fisch attackiert – womöglich von ...
Der Schweizer Tourist wurde in Pioppi beim Schwimmen von einem Fisch attackiert – womöglich von einem Drückerfisch. (Symbolbild)(Bild: Krone-Collage/penofoto.de – stock.adobe.com, Vladimir Wrangel - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Schweizer Tourist ist beim Baden an einem italienischen Strand von einem Fisch attackiert worden. Das Tier biss dem 55-Jährigen so fest in die Wade, dass dieser stark blutete und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

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Der Unfall passierte am Dienstag in Pioppi, einem Küstenort in der süditalienischen Region Kampanien. Der 55-jährige Schweizer schwamm nur wenige Meter vom Strand entfernt im Wasser, als der Fisch plötzlich zubiss, wie das Portal Positano News berichtet.

Der Fisch dürfte den Mann ziemlich gemein erwischt haben, denn die Wunde blutete stark und der Schweizer verlor schnell viel Blut. Badegäste und Helfer versuchten laut „Blick“, die Blutung mit Handtüchern zu stillen. Doch das gelang ihnen nicht. Der Schweizer wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Möglicherweise hat ein Barrakuda den Schweizer in die Wade gebissen.
Möglicherweise hat ein Barrakuda den Schweizer in die Wade gebissen.(Bild: Pierluigi Leggeri - stock.adobe.com)

Experten rätseln noch
Noch ist nicht klar, welcher Fisch den Schweizer attackiert hat. Experten haben zwei Arten in Verdacht: den Drückerfisch und einen kleinen Barrakuda. Drückerfische sind im Mittelmeer heimisch und haben ein kräftiges Gebiss. Vor allem in der Paarungszeit in den Sommermonaten gelten die Fische als territorial. Der Barrakuda ist zwar im Mittelmeer nicht heimisch, fühlt sich aber in südeuropäischen Gewässern zunehmend wohler. Mit seinen spitzen Zähnen können kleine Barrakudas tiefe Wunden zufügen.

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In den vergangenen Jahren hat es in der Region mehrere Vorfälle dieser Art gegeben. Die Fische haben oft aber eher an den Menschen geknabbert und sie nicht ernsthaft verletzt.

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