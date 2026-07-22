Sturms Gala hatte für Fans schalen Beigeschmack

Gastrostände fehlten

Bei der Arena angekommen, ist der Charme des Stadionvorplatzes enden wollend – er steht quasi symptomatisch für das Verhältnis der Grazer Politik zum Fußball. Am Dienstag kam hinzu, dass die Fans auch noch am Trockenen saßen. Mehrere Gastro-Stände fehlten diesmal. „Ein Food-Truck-Betreiber hat leider krankheitsbedingt abgesagt“, weiß Bruno Hütter vom SK Sturm. Dazu kommt, dass die Stände vor dem Stadion-Beisl ebenfalls nicht aufgebaut waren – auch die legendäre Dampflok hatte nur den Außenbereich geöffnet. Zumindest mussten diesmal nur die Fans von der Insel ihren Frust runterspülen.