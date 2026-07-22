Kärntner erfuhren auf der Autobahn von WM-Bronze

„Jetzt fehlt nur noch eine Medaille. . .“

Nicht nur für ihn war’s eine Premiere – es war überhaupt die erste Team-WM-Medaille für die rot-weiß-roten Kanuten. Und auch Oschmautz, immerhin Vierter bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, hatte davor noch nie eine Medaille bei Weltmeisterschaften geholt. „Diese Bronzene bedeutet mit sehr viel. Da wird auch mir bewusst, was ich schon erreicht habe. Die ergänzt den Medaillensatz gut – eigentlich fehlt jetzt nur noch eine Medaille“, spielt Oschmautz auf jene bei Olympischen Spielen an.