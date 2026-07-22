Frau versteckte Häftling: Insta-Foto verriet alles

Nur anfangs nicht gewusst, dass er gesucht wird

Womit Polizei und Justiz wohl nicht gerechnet hatten: Erste Anlaufstelle für den Strafgefangenen war eine rund 25 Kilometer entfernt wohnende Einheimische (29). „Anfangs habe ich nicht gewusst, dass er gesucht wird“, erklärte die nun wegen Begünstigung am Landesgericht angeklagte zierliche Lagerarbeiterin. Sie räumte aber ein, dass sie den Grund für seine Herbergsuche dann sehr wohl erfahren hatte. Motiv? „Ich habe es halt genossen, wenn er bei mir war.“