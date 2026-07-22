Hartbergs Fridrikas schwer verletzt – Ersatz parat

„Ersatz“ in der Offensive könnte aus Salzburg in Hartberg landen: Mit Oliver Lukic soll eine 19-jährige Liefering-Aktie leihweise andocken. Der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger ist variabel in der Offensive einsetzbar, spielt unter Neo-Bullen-Coach Röhl keine Rolle. Mit Lukas Klinger (Ex-FAC) hat Hartberg auch einen neuen Tormanntrainer.