Hartbergs Fridrikas schwer verletzt – Ersatz parat

Bundesligist TSV Hartberg muss monatelang auf Lukas Fridrikas verzichten. Wie die Oststeirer am Mittwoch vermeldeten, zog sich der Stürmer eine schwere Knieverletzung am vorderen Kreuzband und Meniskus zu und wird zeitnah operiert.
„Frida, wir wünschen dir alles erdenklich Gute sowie eine rasche und vollständige Genesung“, schreibt der Klub auf X.
Fridrikas spielte in der vergangenen Saison 28 Mal für Hartberg und erzielte dabei vier Treffer.
„Ersatz“ in der Offensive könnte aus Salzburg in Hartberg landen: Mit Oliver Lukic soll eine 19-jährige Liefering-Aktie leihweise andocken. Der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger ist variabel in der Offensive einsetzbar, spielt unter Neo-Bullen-Coach Röhl keine Rolle. Mit Lukas Klinger (Ex-FAC) hat Hartberg auch einen neuen Tormanntrainer.
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