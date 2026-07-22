Bierdurst sinkt: Handel setzt nun auf diese Sorten

Ottakringer, Stiegl, Hirter und weitere Traditions-Betriebe haben ein Problem, denn die Menschen trinken immer weniger Bier. Die „Krone“ bekam nun vorab einen Einblick, wie der Handel darauf reagiert.
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier sank laut Statistik Austria zuletzt auf 97,6 Liter – ein Minus von 5,1 Litern binnen eines Jahres. Der Gesamtausstoß der heimischen Brauereien brach 2025 laut Verband der Brauereien sogar um 7,1 Prozent ein. Mengenwachstum sei nicht mehr zu erwarten, heißt es vom Verband selbst – der Bierkonsum habe seinen Zenit bereits überschritten.
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