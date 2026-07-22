Achtfach-Jackpot geknackt: Glückspilz abgetaucht

Doch bisher hat sich noch niemand mit dem Tippschein bei den Lotterien gemeldet. „Wir sind auch schon gespannt“, hieß es am Mittwoch auf Nachfrage der „Krone“. Stress muss aber noch niemand bekommen: Sieger haben nicht weniger als drei Jahre Zeit, um sich bei den österreichischen Lotterien zu melden. Vielleicht muss der Glückspilz sich erst einmal sammeln und die Aussicht auf ein Leben als Millionär verdauen.