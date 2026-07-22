Achtfach-Jackpot geknackt: Glückspilz abgetaucht

Eine Person aus der Steiermark hat am Sonntag den ersten Achtfach-Jackpot der Lotto-Geschichte geknackt und mehr als zwölf Millionen Euro gewonnen. Bisher fehlt vom Glückspilz jedes Lebenszeichen.
Der Traum von Millionen Lottospielern hat sich am Sonntag für eine Person aus der Steiermark erfüllt. Er oder sie hat via Quicktipp die sechs richtigen Tipps bei „6 aus 45“ abgegeben (es waren die Zahlen 1, 10, 15, 21, 29 und 42) – und solo den ersten Achtfach-Jackpot der Lottogeschichte gewonnen. Mehr als zwölf Millionen Euro Gewinn warten. Es handelt sich dabei um den zweithöchsten Gewinn aller Zeiten.
Doch bisher hat sich noch niemand mit dem Tippschein bei den Lotterien gemeldet. „Wir sind auch schon gespannt“, hieß es am Mittwoch auf Nachfrage der „Krone“. Stress muss aber noch niemand bekommen: Sieger haben nicht weniger als drei Jahre Zeit, um sich bei den österreichischen Lotterien zu melden. Vielleicht muss der Glückspilz sich erst einmal sammeln und die Aussicht auf ein Leben als Millionär verdauen.
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