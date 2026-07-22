Steirer plante offenbar einen Sprengstoff-Anschlag

Als ihn die Vorsitzende auf seine schrägen Notizen über Leitfäden der Pyrotechnik, Bunkerbau, eisenverstärkte Türen, Gitter an den Fenstern, Sprengstoff-Schutzwesten oder Verdunkelungsfolien anspricht („mir wird schlecht, wenn ich das durchlese“), wiegelt er ab. „Das ist nicht alles von mir.“ Vieles habe jemand anderer geschrieben. Jemand mit höherem Status bei der Polizei, der sich gut auskennt. „Ich kann ihn aber nicht nennen, das würde seine Karriere kaputtmachen.“ Bei einigen Schriftstücken wisse er gar nicht, woher sie stammen. Die wenigen Notizen, die von ihm angefertigt wurden, seien nur moderne Kriegstaktiken. „Die will ich in einem Buch publizieren.“