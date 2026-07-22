„Er muss kämpfen!“ Dominic Thiem hat neuen Klub

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat einen neuen Fußball-Verein! Der US-Open-Sieger von 2020 wechselt von seinem Heimatklub Lichtenwörth nach Baden – und scheint dort sogar schon in der Kaderliste der Kampfmannschaft auf.
Der Kontakt kam zum Klub aus der 2. Klasse Triestingtal kam über einen befreundeten Spieler der Badener zustande, weshalb BAC-Sektionsleiter Sergej Petrovic auch vom großen Coup überzeugt ist. „Wir haben gehört, dass er auch ein guter Fußballer ist“, so Petrovic. „Er hat einen Freund im Verein und ich gehe auch davon aus, dass er wirklich hier spielen wird. Aber es muss bei uns jeder um einen Stammplatz kämpfen.“
Für Lichtenwörth, in der 2. Klasse Steinfeld, spielte Thiem letzte Saison zehnmal und erzielte dabei einen Pflichtspieltreffer.
Verletzung stoppte die Karriere
Der mittlerweile 32-jährige Niederösterreicher gewann – neben seinem Triumph bei den US-Open – 17 ATP-Titel, darunter 2019 das prestigeträchtige Masters-1000-Turnier in Indian Wells, und erreichte mit Platz drei der ATP-Weltrangliste seine höchste Karriereplatzierung. Außerdem stand er im Endspiel der French Open 2018 und 2019 sowie der Australian Open 2020. Im Oktober 2024 musste Thiem seine Tennis-Karriere nach einer langwierigen Handgelenksverletzung beenden.
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