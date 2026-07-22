„Er muss kämpfen!“ Dominic Thiem hat neuen Klub

Der Kontakt kam zum Klub aus der 2. Klasse Triestingtal kam über einen befreundeten Spieler der Badener zustande, weshalb BAC-Sektionsleiter Sergej Petrovic auch vom großen Coup überzeugt ist. „Wir haben gehört, dass er auch ein guter Fußballer ist“, so Petrovic. „Er hat einen Freund im Verein und ich gehe auch davon aus, dass er wirklich hier spielen wird. Aber es muss bei uns jeder um einen Stammplatz kämpfen.“