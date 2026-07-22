Hier hat es heute Nacht nur noch sechs Grad!

Teils sonnig, teils bedeckt, aber durchwegs warm mit bis zu 27 Grad verlief der Mittwoch. In den Abendstunden erwartet uns nun wieder eine deutliche Abkühlung und damit eine erfrischende Nacht. Wer gerne bei geöffnetem Fenster schläft, wird sich daher wohl gerne unter die Decke kuscheln.
In der Nacht auf Donnerstag wird es durchwegs unbeständig im Land. In Ober- und Niederösterreich muss man mit Regenschauern rechnen. Im Rest des Landes bleibt es hingegen trocken.
Die Tiefsttemperaturen liegen laut Prognosen zwischen sechs und 16 Grad, wobei es in Salzburg am kältesten wird.
Der Donnerstag startet erneut recht unbeständig – von Sonne bis Wolken und Regen ist alles dabei. Es werden erneut Maximaltemperaturen von bis zu 27 Grad erwartet.
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