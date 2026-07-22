Hier hat es heute Nacht nur noch sechs Grad!

Teils sonnig, teils bedeckt, aber durchwegs warm mit bis zu 27 Grad verlief der Mittwoch. In den Abendstunden erwartet uns nun wieder eine deutliche Abkühlung und damit eine erfrischende Nacht. Wer gerne bei geöffnetem Fenster schläft, wird sich daher wohl gerne unter die Decke kuscheln.