Red Bull Salzburg gibt Spieler für eine Saison ab

Sieben Torbeteiligungen in 24 Spielen für Red Bull Salzburg

Der Rechtsfuß war im vergangenen September von Bröndy zu den Bullen gewechselt. In 24 Partien erzielte er zwei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Im Frühjahr wurde er nach einem Disput mit Trainer Daniel Beichler von diesem suspendiert. In der kommenden Saison will er nun sein Glück in der Eredivisie finden.