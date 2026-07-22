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Offensivmann geht

Red Bull Salzburg gibt Spieler für eine Saison ab

Red Bull Salzburg
22.07.2026 17:19
Clement Bischoff geht in die Niederlande.
Clement Bischoff geht in die Niederlande.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Was die „Krone“ am Wochenende bereits berichtete, ist jetzt offiziell. Red Bull Salzburg gibt Clement Bischoff in die Niederlande ab. Der Däne, der schon bei den letzten beiden Testspielen nicht mehr zum Einsatz kam, verlässt den Klub per Leihe. 

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Clement Bischoff wird in der kommenden Saison nicht für den FC Red Bull Salzburg auflaufen. Das ist seit dem späten Mittwochnachmittag offiziell. Der Däne schließt sich dem niederländischen Klub NEC Nijmegen an. 

Der Offensivmann verlässt die Bullen leihweise. Laut „Tipsbladet“, einem dänischen Medium, haben sich die Niederländer eine Kaufoption für den 20-Jährigen gesichert. Bischoff wechselt damit zu einem Klub, der ab August um die Qualifikation für die Champions League kämpft. 

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