Red Bull Salzburg gibt Spieler für eine Saison ab

Was die „Krone“ am Wochenende bereits berichtete, ist jetzt offiziell. Red Bull Salzburg gibt Clement Bischoff in die Niederlande ab. Der Däne, der schon bei den letzten beiden Testspielen nicht mehr zum Einsatz kam, verlässt den Klub per Leihe.
Clement Bischoff wird in der kommenden Saison nicht für den FC Red Bull Salzburg auflaufen. Das ist seit dem späten Mittwochnachmittag offiziell. Der Däne schließt sich dem niederländischen Klub NEC Nijmegen an.
Der Offensivmann verlässt die Bullen leihweise. Laut „Tipsbladet“, einem dänischen Medium, haben sich die Niederländer eine Kaufoption für den 20-Jährigen gesichert. Bischoff wechselt damit zu einem Klub, der ab August um die Qualifikation für die Champions League kämpft.
Sieben Torbeteiligungen in 24 Spielen für Red Bull Salzburg
Der Rechtsfuß war im vergangenen September von Bröndy zu den Bullen gewechselt. In 24 Partien erzielte er zwei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Im Frühjahr wurde er nach einem Disput mit Trainer Daniel Beichler von diesem suspendiert. In der kommenden Saison will er nun sein Glück in der Eredivisie finden.
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