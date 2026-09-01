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Mann schwer verletzt

Fatales Überholmanöver: Biker (60) krachte in Pkw

Tirol
01.09.2026 20:55
Der Unfall ereignete sich im Breitenbacher Ortsteil Kleinsöll.
Der Unfall ereignete sich im Breitenbacher Ortsteil Kleinsöll.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Szenen am Dienstagnachmittag auf der Unterinntalstraße bei Breitenbach in Tirol: Ein 60-jähriger Motorradfahrer setzte kurz vor 16.30 Uhr zu einem Überholmanöver an und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zur heftigen Kollision.

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Der Einheimische war von Wörgl kommend in Richtung Breitenbach am Inn unterwegs. „Im Ortsteil Kleinsöll fuhr er hinter einem Lkw, der von einem 44-jährigen Österreicher gelenkt wurde“, heißt es seitens der Polizei. Als der 60-Jährige zum Überholen ansetzte, dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 21-Jährigen übersehen haben.

Biker von Maschine geschleudert
Das Motorrad prallte gegen den Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker von seiner Maschine geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen am linken Bein.

Schwer verletzt in die Klinik geflogen
Der Pkw-Lenker (21) sowie der Lkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Motorradfahrer mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

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Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L211 auf Höhe der Unfallstelle rund eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

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