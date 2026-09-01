Fatales Überholmanöver: Biker (60) krachte in Pkw

Der Einheimische war von Wörgl kommend in Richtung Breitenbach am Inn unterwegs. „Im Ortsteil Kleinsöll fuhr er hinter einem Lkw, der von einem 44-jährigen Österreicher gelenkt wurde“, heißt es seitens der Polizei. Als der 60-Jährige zum Überholen ansetzte, dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 21-Jährigen übersehen haben.