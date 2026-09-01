Schul-Angestellter tötete 50 Hamster in Hotel

Videos von Tötungen am Handy

Auf dem Smartphone des Verdächtigen wurden sowohl Videos der Tötungen als auch Textnachrichten gefunden, in denen die Taten geplant worden sein sollen. „Wo töten wir die Hamster und haben Spaß“, zitierte ein Polizeibeamter etwa aus der Nachricht an eine der beiden Frauen. Die Polizei prüfe nun, ob der Mann weitere ähnliche Taten verübte.