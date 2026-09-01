Klo-Sitz führte zu Kochs Highlight in Königsklasse

Am Donnerstag startet Eishockey-Rekordmeister KAC daheim gegen Bordeaux in die Champions Hockey League, danach kommt mit Fribourg-Gotteron (Sz) am Samstag gleich ein Kracher. Kärntens Eishockeylegende Tommy Koch spricht in einer Kolumne über die Gruppe, den neuen Kader und warum ein Klo-Sitz zu einem Highlight in der Königsklasse führte.
Insgesamt habe ich ja 24 Spiele in der Champions Hockey League für den KAC und Salzburg absolviert. Mein absolutes Highlight war der 4:0-Heimsieg über Schwedens Topklub Leksands im November 2021 mit den Rotjacken. Da gibt es auch eine lustige Anekdote dazu ...
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