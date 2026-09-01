LIVE ab 19.30 Uhr: Wolfsberger AC gegen den LASK

Nachtrag zur 4. Runde in Österreichs Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt Meister LASK. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Vier Spiele, vier Siege, 12:1-Tore – der LASK scheint auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung vorerst nicht zu stoppen. Heute wartet mit dem Gastspiel beim WAC in der Lavanttal-Arena in einer Nachtragspartie die fünfte Hürde auf die Truppe von Coach Dietmar Kühbauer. Das Selbstvertrauen soll dabei auch hinsichtlich des Starts in die Liga-Phase der Champions League eine Woche später bei AEK Athen weiter gestärkt werden.
Der Auftritt in Kärnten dient dafür wohl auch als Generalprobe, auch wenn die Linzer am Samstag (15.30 Uhr) ein weiteres Mal im Einsatz sind. Da wartet auswärts „nur“ Regionalligist Deutschlandsberger SC in der 2. ÖFB-Cup-Runde, weshalb Kühbauer da wohl gewissen Stützen eine Pause geben und die Partie für Rotation nutzen dürfte. Beim Auftritt gegen den WAC ist mit der stärksten Formation zu rechnen. Nicht zur Verfügung steht der am Gesicht operierte Samuel Adeniran – und mit Rückkehrer Sasa Kalajdzic wohl auch noch ein weiterer Stürmer. Deshalb dürfte Christoph Lang wieder an vorderster Front gefragt sein, der als Teil eines Quartetts die Liga-Schützenliste anführt und in sieben Pflichtspielen achtmal getroffen hat.
Schöpf: „Müssen schauen, weiter zu punkten“
„Es macht aktuell Spaß. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen ähnliche Leistungen zeigen und weiter erfolgreich Fußball spielen“, sagte LASK-Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf. Für ihn geht es wie für seinen Trainer gegen seinen Ex-Klub. Für Zusatzmotivation ist gesorgt. „Die Liga ist unser Tagesgeschäft, da müssen wir schauen, weiter zu punkten“, betonte der ÖFB-Teamspieler. Das auch deswegen, weil die starke Startbilanz nicht zur Tabellenführung reicht, da die punktgleichen Rapidler mit 14:2-Toren besser dastehen.
Die Hütteldorfer waren es auch, die dem LASK am 22. März mit einem 4:2-Heimsieg die bisher letzte Liga-Niederlage zufügten. Es folgten zwölf Partien mit zehn Siegen und zwei Remis. In dieser Saison haben die Linzer die echten Prüfsteine noch vor sich. Besiegt wurden bisher der GAK (3:0), Schlusslicht Austria Wien (2:0), Ried (4:1) und Altach (3:0). Der WAC bezwang bisher nur zum Auftakt die Wiener Austria, zuletzt gab es mit einer Nullnummer beim GAK zum zweiten Mal ein Remis, das aufgrund von mehr als 75-minütiger Unterzahl wie ein Sieg war.
WAC will LASK „extrem ärgern“
„Auf uns wartet die aktuell maximal schwierigste Aufgabe. Jeder weiß, dass der LASK in einer fantastischen Verfassung und zurecht in die Champions League eingezogen ist“, sagte WAC-Coach Thomas Silberberger. Nichtsdestotrotz wolle man die Partie aktiv angehen und den LASK extrem ärgern. Zuversicht schöpft er aus der starken Heimbilanz, ist sein Team doch vor eigenem Publikum seit 8. November 2025 in zehn Liga-Spielen unbesiegt. „Im Lavanttal sind wir sehr gut, die Serie wollen wir ausbauen.“
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