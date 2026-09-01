LIVE ab 19.30 Uhr: Wolfsberger AC gegen den LASK

Der Auftritt in Kärnten dient dafür wohl auch als Generalprobe, auch wenn die Linzer am Samstag (15.30 Uhr) ein weiteres Mal im Einsatz sind. Da wartet auswärts „nur“ Regionalligist Deutschlandsberger SC in der 2. ÖFB-Cup-Runde, weshalb Kühbauer da wohl gewissen Stützen eine Pause geben und die Partie für Rotation nutzen dürfte. Beim Auftritt gegen den WAC ist mit der stärksten Formation zu rechnen. Nicht zur Verfügung steht der am Gesicht operierte Samuel Adeniran – und mit Rückkehrer Sasa Kalajdzic wohl auch noch ein weiterer Stürmer. Deshalb dürfte Christoph Lang wieder an vorderster Front gefragt sein, der als Teil eines Quartetts die Liga-Schützenliste anführt und in sieben Pflichtspielen achtmal getroffen hat.