Nach dem Tritt in den Hintern sollen Titel her!

Alles Handball! Am Wochenende starten die heimischen Ligen in die neue Saison. Während die HSG Graz mit Promi-Neuzugang Martin Breg und Bärnbach/Köflach mit Mäzen Otto Kresch Titel im Visier haben, setzen sich die BT Füchse bescheidenere Ziele. Bei Zweitligaklub Leoben ist mit Claus Hödl ein Klub-Legende zurück.
HLA: Bärnbach/Köflach will es wissen! Mäzen und Präsident Otto Kresch hatte im Sommer wieder die Spendierhosen an, holte hochkarätige Neuzugänge in die Weststeiermark. Ziel: Der Meistertitel soll her! Die BT Füchse halten den Ball wiederum flach. Primäres Ziel der Obersteirer ist ein Platz im Viertelfinale. Dorthin will auch die HSG Graz, die in der letzten Saison Vorletzter war. „Wir möchten besser abschneiden als in der Vorsaison“, so Michael Schweighofer, der hofft, dass der schlafende Handball-Riese Graz endlich erwacht.
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