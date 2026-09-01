Flavio Cobolli dreht Zweisatzrückstand

French-Open-Finalist Flavio Cobolli hat sich in der ersten US-Open-Runde nach einem Zweisatzrückstand noch in einen Fünfsatzsieg gerettet.
Der beim Tennis-Major als Nummer fünf gesetzte Italiener gewann am Dienstag gegen den Argentinier Francisco Comesana nach 4:13 Stunden 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4. Um einiges kürzer, nämlich nur 1:40 Stunden, benötigte Taylor Fritz beim 6:3, 6:2, 6:4 gegen seinen US-Landsmann Darwin Blanch. Bei den Frauen zog Elena Rybakina sicher in Runde zwei ein.
Die als Nummer zwei eingestufte Kasachin hat beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Chance, die Belarussin Aryna Sabalenka als Weltranglistenerste abzulösen. Der letzte Erstrunden-Spieltag konnte auf den Nebenplätzen wegen Regens erst mit knapp vierstündiger Verspätung gestartet werden.
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