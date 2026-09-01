Flavio Cobolli dreht Zweisatzrückstand

Der beim Tennis-Major als Nummer fünf gesetzte Italiener gewann am Dienstag gegen den Argentinier Francisco Comesana nach 4:13 Stunden 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4. Um einiges kürzer, nämlich nur 1:40 Stunden, benötigte Taylor Fritz beim 6:3, 6:2, 6:4 gegen seinen US-Landsmann Darwin Blanch. Bei den Frauen zog Elena Rybakina sicher in Runde zwei ein.