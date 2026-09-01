Trockenheit: Freibad muss Saison vorzeitig beenden

Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Monaten setzt Österreichs Gemeinden weiterhin zu. Probleme mit der Trinkwasserversorgung sorgen in Hofkirchen im Mühlkreis (OÖ) für ein verfrühtes Ende der Schwimmsaison, obwohl eigentlich bestes Badewetter und Ferien wären.
Zum letzten Mal für die heurige Saison konnte man sich am Dienstag im Freibad Hofkirchen im Mühlkreis abkühlen. „Wir haben uns bemüht, den Freibadbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu halten und die Saison bis Anfang September fortzuführen. Doch jetzt haben wir den Schritt gewagt, dass wir die Saison frühzeitig beenden“, sagt Bürgermeister Martin Mairhofer (ÖVP). Der Grund ist nicht etwa akuter Personalmangel oder schlechtes Wetter, sondern Probleme bei der Trinkwasserversorgung.
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