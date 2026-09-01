Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nahe Straße von Hormuz

Trump: „Große und gewaltige“ Angriffe gegen Iran

Außenpolitik
01.09.2026 23:00
Die USA greifen laut US-Präsident Donald Trump Ziele in der Nähe der Straße von Hormuz an. ...
Die USA greifen laut US-Präsident Donald Trump Ziele in der Nähe der Straße von Hormuz an. (Archivbild)(Bild: AP/Razieh Poudat)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA attackieren iranische Ziele in der Nähe der Straße von Hormuz, wie US-Präsident Donald Trump mitteilte. Es seien „große und gewaltige“ Vergeltungs-Angriffe, erklärte er.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Attacken würden als Vergeltung für den gescheiterten Versuch der Iraner ausgeführt würden, Seeminen in der Straße von Hormuz zu verlegen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er bekräftigte in dem Zuge die US-Darstellung, dass es in der für den globalen Ölhandel zentralen Meerenge aktuell keine Seeminen gebe.

Trump stellte die neuen US-Angriffe auch als Reaktion auf den jüngsten iranischen Raketenbeschuss auf Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien dar, der erfolgreich abgewehrt worden sei. Der US-Präsident warnte den Iran zudem vor weiteren Angriffen gegen die USA: „Sollte die gescheiterte Nation Iran auf diesen völlig gerechtfertigten Angriff reagieren, wird sie erneut noch viel härter und in größerem Umfang getroffen werden“, drohte er.

Gleichzeitig betonte Trump, dass ein solcher Angriff nicht „der größte Angriff von allen sein“ würde. Dieser stehe noch in den Startlöchern – und „wenn er vorbei ist, wird von der Islamischen Republik Iran nur noch sehr wenig übrig sein!“

US-Präsident Donald Trump warnte den Iran vor weiteren Angriffen gegen die USA.
US-Präsident Donald Trump warnte den Iran vor weiteren Angriffen gegen die USA.(Bild: EPA/ANNABELLE GORDON / POOL)

Iran: Vergeltung nach US-Angriff gestartet
Der Generalstab der iranischen Streitkräfte und das militärische Hauptquartier Khatam al-Anbiya teilten in einer von Staatsmedien verbreiteten Erklärung mit, dem Feind würden vernichtende Schläge versetzt, je mehr Chaos die USA in der Region anrichteten, desto schwerere Verluste würden sie erleiden. Auch die iranischen Revolutionsgarden drohten den USA eine harte Bestrafung an. Das zentrale Hauptquartier Khatam al-Anbiya übernimmt in Kriegszeiten das Kommando im iranischen Generalstab.

Angriffe in Straße von Hormuz
In der Straße von Hormuz wurden unterdessen zwei Rohöltanker angegriffen und nach Angaben des griechischen Schifffahrtssicherheitsunternehmens Marisks binnen weniger Minuten getroffen. Bei den Schiffen handelte es sich demnach um die unter liberianscher Flagge fahrende „Senegal Prosperity“ und die unter saudi-arabischer Flagge fahrende „Sidr“. Wer hinter den Angriffen steckte, blieb unklar.

Lesen Sie auch:
Hardliner haben in Teheran mittlerweile das Sagen.
„Feind ist schwach“
Iran-Hardliner ruft zu Angriffen gegen die USA auf
01.09.2026
„Unbekannte Geschosse“
Erneut Tanker in Straße von Hormuz angegriffen
01.09.2026

Pakistan: Rückkehr zu Rahmenabkommen möglich
Der Iran ist indes nach eigenen Angaben zur Einhaltung der im Juni mit den USA geschlossenen Vereinbarung zur Beendigung des Krieges bereit – allerdings nur, wenn Washington seinerseits zu seinen Verpflichtungen zurückkehrt. Teheran werde dann „umgehend entsprechende Maßnahmen“ ergreifen, sagte Präsident Massoud Pezeshkian am Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Kirgistan.

Die wiederholten Verstöße der USA gegen die Vereinbarung von Islamabad und eine Rückkehr zu einer Politik des Drucks und der Drohungen könnten den Weg der Diplomatie allerdings zum Scheitern bringen, warnte Pezeshkian. Der Iran betrachte Diplomatie und Verhandlungen weiterhin als vorrangigen Weg zur Beilegung von Streitigkeiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
01.09.2026 23:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
189.450 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
136.885 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
119.976 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1627 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1573 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Außenpolitik
Drohnen-Vorwürfe
Putin droht Berlin: Sanktionen „schwerer Fehler“
Nahe Straße von Hormuz
Trump: „Große und gewaltige“ Angriffe gegen Iran
Gewessler im Talk
Grüne über Genugtuung, Gummistiefel und ihr Gehalt
Kanzler warnt vor AfD
Wahlkampf im Osten: Merz ausgepfiffen, beschimpft
Drohnen in Leipzig
Berlin verhängt jetzt harte Strafen gegen Russland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf