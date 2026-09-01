Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Uka-Festspiele

Austria-Frauen erstmals in der Champions League!

Frauenfußball
01.09.2026 20:03
Historischer Erfolg für Austrias Frauen
Historischer Erfolg für Austrias Frauen(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußballerinnen von Austria Wien stehen in der Ligaphase der Women‘s Champions League. Der österreichische Doublesieger fixierte seinen größten internationalen Erfolg mit einem 4:0-Kantersieg daheim gegen SK Brann Bergen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Hinspiel in der vergangenen Woche in Norwegen war 1:2 verloren gegangen. Matchwinnerin war Modesta Uka, die kosovarische Nationalspielerin erzielte drei Tore. Die Austria darf sich nun in der Ligaphase mit etlichen kontinentalen Größen messen.

(Bild: GEPA)

Brann war als Favorit in das Duell gegangen, die Austria auch nicht besonders gut in die nationale Meisterschaft gestartet. Die Überzeugung, den Spieß noch umzudrehen, war bei der Truppe von Coach Stefan Kenesei aber da – und das war im Franz-Horr-Stadion von Beginn weg zu merken. Den ersten richtigen Warnschuss gab Verena Hanshaw von halb-links knapp innerhalb des Strafraumes ab. Die 32-Jährige hatte vor dem Hinspiel aus Skandinavien aus privaten Gründen wieder abreisen müssen, konnte nun aber als einzige Neue im Team ihre Routine zur Verfügung stellen.

(Bild: GEPA)

  Die Führung fiel aus einem von Uka herausgeholten und auch verwerteten Foulelfmeter. Die 27-Jährige wurde von Nea Lehtola zu Fall gebracht und traf sicher links ins untere Eck. Austria-Torfrau Jasmin Pal musste erstmals in der 24. Minute ernsthaft eingreifen, in den Minuten vor dem Seitenwechsel kamen die Norwegerinnen dann stärker auf. Die Heimischen brachten den Vorsprung aber dennoch recht sicher in die Pause. Die Zuschauer am Verteilerkreis hatten eine temporeiche, offensivstarke Vorstellung der Violetten zu sehen bekommen.

(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Austria nach der Pause nicht mehr zu stoppen
Und so ging es in der zweiten Hälfte weiter, für die weiteren Treffer brauchte es aber vorerst auch die Unterstützung der gegnerischen Torfrau. Zunächst zog Uka nach Assist von Patricia Pfanner mit einem per rechts abgelassenen Bogenschuss ab, der Ball senkte sich ins Kreuzeck. Schlussfrau Sunniva Skoglund war noch mit den Fingerspitzen dran, bekam den Ball aber nicht mehr zu fassen, da sie ein wenig zu weit vor dem Tor gestanden war. Schlimmer aber für sie in der 66. Minute, als die 24-Jährige einen Rückpass beim Stoppversuch unter dem Fuß ins Tor kullern ließ.

(Bild: GEPA)

  Noch vor diesem Eigentor hatte eine Verteidigerin einen nach Foul an Valentina Pötzl gegebenen Schiechtl-Freistoß an die Latte gelenkt, den ins Feld zurückspringenden Ball konnte die Austria nicht verwerten. Für die Gäste-Equipe, die vor Spielbeginn in einer Trauerminute dem verstorbenen König Harald V. gedacht hatten, kam es aber noch schlimmer – denn Uka hatte noch nicht genug. Ein platziert und scharf geschossener Freistoß der Stürmerin passte links genau neben die Stange, Skoglund war chancenlos (78.). Zudem ging ein Fernschuss von Uka nur knapp daneben (81.)

(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Nach dem Aufstieg mit dem Gesamtscore von 5:2 blicken die Austria-Frauen damit gespannt der Champions-League-Auslosung am Mittwoch entgegen. Der Beginn der Ligaphase ist für 22./23. September angesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
01.09.2026 20:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
188.918 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
133.445 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
119.591 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1571 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1472 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Frauenfußball
Donau noch ohne Erfolg
Treibach mit nächstem Sieg – Austria mit viel Mühe
Regionalliga Nord:
Seekirchen entzaubert Wallern – Pinzgau ohne Sieg!
Regionalliga West:
Imst behält weiße Weste – Lustenau läuft Sieg nach
3. Liga Ost:
Traiskirchen wechselt Coach – Sportclub entzaubert
Für die Spitze
Die Koblacher brauchen eine Erweiterung im Kader

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf