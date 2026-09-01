Austria-Frauen erstmals in der Champions League!

Austria nach der Pause nicht mehr zu stoppen

Und so ging es in der zweiten Hälfte weiter, für die weiteren Treffer brauchte es aber vorerst auch die Unterstützung der gegnerischen Torfrau. Zunächst zog Uka nach Assist von Patricia Pfanner mit einem per rechts abgelassenen Bogenschuss ab, der Ball senkte sich ins Kreuzeck. Schlussfrau Sunniva Skoglund war noch mit den Fingerspitzen dran, bekam den Ball aber nicht mehr zu fassen, da sie ein wenig zu weit vor dem Tor gestanden war. Schlimmer aber für sie in der 66. Minute, als die 24-Jährige einen Rückpass beim Stoppversuch unter dem Fuß ins Tor kullern ließ.