Prinz Philippos und Nina Flohr: Erstmals Eltern!

Traumhaus in London

Im Oktober 2021 haben die beiden ihre kirchliche Hochzeit im großen Stil in der Kathedrale von Athen gefeiert. Schon seit einiger Zeit leben sie in ihrem Traumhaus mitten in London, im August 2026 öffnete die Prinzessin und Schwiegertochter von Ex-Königin Anne-Marie von Dänemark (80) das erste Mal die Türen für die Öffentlichkeit (siehe Posting oben).