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Prinz Philippos und Nina Flohr: Erstmals Eltern!

Royals
01.09.2026 22:00
Ein Bild von Prinz Philippos und seiner Frau Nina Flohr aus dem Jahr 2022.
Ein Bild von Prinz Philippos und seiner Frau Nina Flohr aus dem Jahr 2022.(Bild: APA/AFP/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard)
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Von krone.at

Feierliche Stimmung bei den griechischen Royals: Fast fünf Jahre nach ihrer kirchlichen Traumhochzeit haben Prinz Philippos (40) und seine Frau Nina Flohr (39) bekanntgegeben, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind.

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Wie mehrere Medien am Dienstag berichteten, hat das Paar bereits vor mehreren Wochen in den USA ein Baby über eine Leihmutter willkommen geheißen.

Sohn heißt Kimon Thomas Constantinou
„Philip De Gres und seine Frau Nina verkünden voller Freude die Geburt ihres ersten Kindes, Kimon Thomas Constantinou, am 27. Juli 2026 in den Vereinigten Staaten von Amerika“, heißt es in einer vom Büro der ehemaligen griechischen Königsfamilie veröffentlichten Erklärung.

Und weiter: „Kimon wurde mithilfe einer Leihmutter geboren. Nina und Philippos bedanken sich von ganzem Herzen bei der Leihmutter und ihrer Familie dafür, dass sie sie auf dieser besonderen Reise begleitet haben.“ Die frischgebackenen Eltern wollen mit den Namen ihres Sohnes offenbar ihre Väter ehren. 

Die Milliardärstochter und der Prinz
Nina Flohr ist die Tochter des Schweizer Geschäftsmannes Thomas Flohr (66), dem Gründer und Vorsitzenden der Privatfluggesellschaft VistaJet. Sein Vermögen wird auf zwei Milliarden Euro geschätzt. Philippos dagegen ist der Bruder von Kronprinz Pavlos von Griechenland (59) und der Sohn des 2023 im Alter von 82 Jahren verstorbenen letzten Königs Griechenlands (Konstantin II.).

Traumhaus in London
Im Oktober 2021 haben die beiden ihre kirchliche Hochzeit im großen Stil in der Kathedrale von Athen gefeiert. Schon seit einiger Zeit leben sie in ihrem Traumhaus mitten in London, im August 2026 öffnete die Prinzessin und Schwiegertochter von Ex-Königin Anne-Marie von Dänemark (80) das erste Mal die Türen für die Öffentlichkeit (siehe Posting oben). 

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