ÖFB-Legionär Kevin Danso wechselt zu Sunderland

Danso trifft auf Xhaka und Meunier

Der Klub aus der Industriestadt an der englischen Nordseeküste landete in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger in der Liga überraschend auf Platz sieben. Der sechsmalige englische Meister (zuletzt 1936) wird seit zwei Jahren vom Franzosen Regis Le Bris trainiert, der ihn im Vorjahr acht Jahre nach dem Abstieg zurück in die höchste Spielklasse geführt hatte. Bekannteste Namen im Kader sind die beiden Routiniers Granit Xhaka und Thomas Meunier sowie der niederländische Teamstürmer Brian Brobbey.