ÖFB-Legionär Kevin Danso wechselt zu Sunderland

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso ist am letzten Tag der Transferzeit innerhalb der englischen Premier League von Tottenham zu AFC Sunderland gewechselt.
Der Innenverteidiger wird vorerst bis Saisonende verliehen, laut englischen Medien besteht aber eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Pfund (29 Millionen Euro). Sollte diese greifen, wäre Danso der bisher teuerste österreichische Fußballer. Beim Europa-League-Starter aus Englands Nordosten erhofft er sich mehr Spielzeit.
Mangels Perspektiven hatte Danso vergangene Woche um einen Wechsel gebeten. Das bestätigte Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi bereits am Wochenende, als der 27-Jährige beim 0:2 gegen Sunderlands Lokalrivalen Newcastle United nicht mehr zum Kader zählte. Danso war im Februar 2025 vorerst leihweise von Lens nach London gewechselt, im folgenden Sommer wurde der Transfer für 25 Mio. Euro Ablöse permanent. Der Steirer hat 52 Pflichtspiele für Tottenham bestritten und mit dem Klub 2025 die Europa League gewonnen, unumschränkter Stammspieler war er aber nie.
Dansos Vertrag bei Tottenham läuft noch bis 2030. Unter welchen Bedingungen die Kaufpflicht von Sunderland genau greift, war vorerst nicht bekannt. Tottenham nannte leistungsbezogene Bedingungen. Der 36-fache ÖFB-Nationalspieler, in den beiden WM-Partien gegen die späteren Finalisten Argentinien (0:2) und Spanien (0:3) über die volle Distanz im Einsatz, befand sich am Dienstag zum Medizincheck in Sunderland.
Danso trifft auf Xhaka und Meunier
Der Klub aus der Industriestadt an der englischen Nordseeküste landete in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger in der Liga überraschend auf Platz sieben. Der sechsmalige englische Meister (zuletzt 1936) wird seit zwei Jahren vom Franzosen Regis Le Bris trainiert, der ihn im Vorjahr acht Jahre nach dem Abstieg zurück in die höchste Spielklasse geführt hatte. Bekannteste Namen im Kader sind die beiden Routiniers Granit Xhaka und Thomas Meunier sowie der niederländische Teamstürmer Brian Brobbey.
Danso wurde als „furchtloser, dominanter Verteidiger“ bei seinem neuen Klub vorgestellt. Sunderlands Fußball-Direktor Florent Ghisolfi und Danso kennen sich aus Lens. Ghisolfi sei ein „wichtiger Faktor bei meiner Entscheidung“ gewesen, wurde Danso auf der Klub-Webseite zitiert. „Sunderland ist ein großer Verein mit großen Ambitionen, und ich freue mich darauf, Teil dessen zu sein, was wir in dieser Saison aufbauen.“
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