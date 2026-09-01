Bürgermeister: „Noch nie so viel Hagel gesehen!“

Ungewöhnliche Bilder aus der Pongauer Gemeinde Wagrain: Hier bildete sich am Montagabend plötzlich eine riesige Hageldecke. Bürgermeister Axel Ellmer blickt auf bange Stunden zurück, Feuerwehreinsatzleiter Willibald Friedler atmet durch: Man sei glimpflich davongekommen.
„Hagel in dieser Menge habe ich bisher noch nie gesehen“, wundert sich Wagrains Bürgermeister Axel Ellmer. Der Grund: Am frühen Montagabend hagelte es in Wagrain so stark, dass sich auf den Straßen ganze Hageltürme gebildet haben. „An den Autos sind durch die Hagelkörner Dellen an der Karosserie entstanden“, berichtet der Gemeindechef.
Feuerwehreinsatzleiter Willibald Friedler war bei den Aufräumarbeiten vor Ort: „Gegen 18.30 Uhr hat es angefangen zu regnen. Dann kam der Hagel. Diese riesige Menge ist in 20 Minuten entstanden.“
Auch den Verkehr hat es hart getroffen. Es gab im Ort kein Durchkommen mehr. Die Freiwillige Feuerwehr musste ausrücken, um die großflächigen Spuren des Unwetters zu räumen. Vor allem beim Kreisverkehr in der Kirchbodenstraße stauten sich die Hagelmengen dermaßen, dass es für Autos nicht mehr vor oder zurück ging.
„Einige dieser Hagelberge waren einen halben Meter hoch“, erzählt Friedler. „Solchen Hagel hatten wir schon in den vergangenen Jahren vereinzelt.“ Abgesehen von Karosserie-Schäden sei bisher nichts bekannt.
Die Gemeinde Wagrain unterstützte die Florianis mit zwei Ladern und einem Traktor. Sogar der Schneepflug rückte an!
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