Bürgermeister: „Noch nie so viel Hagel gesehen!“

Auch den Verkehr hat es hart getroffen. Es gab im Ort kein Durchkommen mehr. Die Freiwillige Feuerwehr musste ausrücken, um die großflächigen Spuren des Unwetters zu räumen. Vor allem beim Kreisverkehr in der Kirchbodenstraße stauten sich die Hagelmengen dermaßen, dass es für Autos nicht mehr vor oder zurück ging.