VW-Vorstand beschließt Aus für vier Werke

Geht um Zehntausende Mitarbeiter

In Zwickau und Emden arbeiteten Ende 2025 laut der VW-Website insgesamt mehr als 15.700 Menschen. In Hannover sind laut Webseite rund 14.000 Mitarbeiter beschäftigt und beim Audi-Werk in Neckarsulm arbeiten etwa 15.500 Menschen. Bisher ist nicht klar, wie es für die Mitarbeiter der vier Werke weitergeht. Dass beim Volkswagen-Konzern bis zu 100.000 Stellen wegfallen könnten, ist schon länger bekannt.