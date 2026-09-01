Augenzeugin nach Gewalttat: „Wollte sie retten!“

„Wir können das alles noch immer nicht fassen, sind unfassbar traurig“, so die Bekannten des Opfers und des mutmaßlichen Täters bei einem „Krone“-Lokalaugenschein auf der Draupromenade. Nur wenige Meter von jenem Platz entfernt, wo es am besagten Freitagabend zur Tragödie gekommen ist. Doch was war tatsächlich passiert?