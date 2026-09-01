Augenzeugin nach Gewalttat: „Wollte sie retten!“

Im Zuge des erschütternden Todes einer 28-Jährigen an der Drau in Villach kommen immer mehr Details ans Licht. Die „Krone“ sprach mit Augenzeugen und jener Frau, die das Opfer am Tatort reanimierte.
„Wir können das alles noch immer nicht fassen, sind unfassbar traurig“, so die Bekannten des Opfers und des mutmaßlichen Täters bei einem „Krone“-Lokalaugenschein auf der Draupromenade. Nur wenige Meter von jenem Platz entfernt, wo es am besagten Freitagabend zur Tragödie gekommen ist. Doch was war tatsächlich passiert?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.