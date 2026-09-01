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HEBC Hamburg gegen Dortmund ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
01.09.2026 05:06
Dortmund-Kicker Daniel Svensson
Dortmund-Kicker Daniel Svensson(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute steigt mit eineinhalbwöchiger Verspätung Borussia Dortmund in den DFB-Pokal ein: Der BVB trifft auf den Oberligisten HEBC Hamburg. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Weil Dortmund am Wochenende der ersten Pokalrunde den Supercup gegen Bayern München (1:2) ausgespielt hatte, findet die Partie gegen den Fünftligisten erst heute statt.

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Alles andere als ein klarer Sieg gegen den Hamburger Oberligisten wäre eine echte Sensation.

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