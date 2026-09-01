Ab 17 Uhr LIVE: Misolic spielt gegen Cerundolo

Erste Runde bei den US Open: Filip Misolic spielt gegen den Weltranglisten-25. Francisco Cerundolo aus Argentinien. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
„Bin ohne Schmerzen“
Filip Misolic musste sich mit seinem Auftaktspiel bis Dienstag gedulden. Der 25-Jährige meldete sich nach halbjähriger Auszeit wegen einer Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle wieder gesund. „Zurzeit bin ich fit und zum Glück ohne Schmerzen.“
Misolic fieberte seinem Erstauftritt gegen den Weltranglisten-25. Francisco Cerundolo bereits entgegen. „Für mich ist es eine besondere Stadt, ein besonderes Grand-Slam mit einer ganz besonderen Atmosphäre.“
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