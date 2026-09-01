Gauner (29) wollte Burschen den E-Scooter rauben

Ein 29-Jähriger soll am Dienstag um 8 Uhr früh in Neuhofen an der Krems in der Bahnhofstraße versucht haben, den E-Scooter von einem 16-Jährigen aus dem Bezirk Perg zu rauben. Laut dem Opfer soll der Verdächtige in seiner Hosentasche ein Messer mitgeführt haben. Da der 16-Jährige seinen E-Scooter weiter festhielt, packte ihn der 29-Jährige an der Hand, um ihn vom Scooter loszureißen.