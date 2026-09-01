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Festnahme

Gauner (29) wollte Burschen den E-Scooter rauben

Oberösterreich
01.09.2026 20:04
Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild)
Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild)(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es geht um Raub - und um einen E-Scooter als Beute. Ein amtsbekannter, unsteter 29-Jähriger steht im Verdacht, dass er am Dienstag früh in Neuhofen an der Krems (OÖ) versucht haben soll, einem 16-Jährigen seinen Scooter zu rauben. Der Bursch konnte flüchten, der vorbestrafte Verdächtige wurde festgenommen.

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Ein 29-Jähriger soll am Dienstag um 8 Uhr früh in Neuhofen an der Krems in der Bahnhofstraße versucht haben, den E-Scooter von einem 16-Jährigen aus dem Bezirk Perg zu rauben. Laut dem Opfer soll der Verdächtige in seiner Hosentasche ein Messer mitgeführt haben. Da der 16-Jährige seinen E-Scooter weiter festhielt, packte ihn der 29-Jährige an der Hand, um ihn vom Scooter loszureißen.

Der Bursch schaltete seinen Roller ein
Dem 16-Jährigen gelang es jedoch, den E-Scooter einzuschalten, sich von dem 29-Jährigen loszureißen, am E-Scooter zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Beim Eintreffen der Streifen war der vorerst unbekannte Täter nicht mehr vor Ort.

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Genaue Personenbeschreibung
Aufgrund der Personenbeschreibung von dem Opfer konnten Polizisten im Zuge der Fahndung die verdächtige Person auffinden und ein Lichtbild dem Opfer vorzeigen. Dieser konnte den Täter eindeutig wiedererkennen. Dabei handelte es sich um den amtsbekannten unsteten 29-Jährigen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Linz überstellt.

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