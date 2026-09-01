Wahlkampf im Osten: Merz ausgepfiffen, beschimpft

Merz zieht auch Grenzen für Kooperation mit der Linken

Aus Sicht von Merz darf es nach der Landtagswahl kein gemeinsames Regierungsprogramm mit der AfD oder den Linken geben. „Sowohl bei AfD als auch bei der Linkspartei gibt es derart fundamentale Unterschiede zur Union, dass eine Zusammenarbeit ausgeschlossen ist“, sagt er der „Mitteldeutschen Zeitung“ und der „Magdeburger Volksstimme“ in einem Interview. Aber: „Der Kern einer Zusammenarbeit ist eine Regierungsbeteiligung und die Erarbeitung eines Regierungsprogramms“, konkretisiert er. „Das sehe ich weder mit der AfD noch mit der Linkspartei“.