Es rumort! Beendet ÖSV-Ass bald seine Karriere?

Seine Karriere ist geschmückt mit Kristall und Gold. Im Weltcup und bei Großereignissen war immer auf ihn Verlass. Aber zuletzt dürften ihm einige Dinge gestört haben. Es rumort intern gewaltig. Es ist sogar möglich, dass das ÖSV-Ass schon bald den Hut draufhaut und die Karriere beendet ...