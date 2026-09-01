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Nach großen Erfolgen

Es rumort! Beendet ÖSV-Ass bald seine Karriere?

Wintersport
01.09.2026 18:30
Endet bald eine große Ski-Karriere?
Endet bald eine große Ski-Karriere?(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Seine Karriere ist geschmückt mit Kristall und Gold. Im Weltcup und bei Großereignissen war immer auf ihn Verlass. Aber zuletzt dürften ihm einige Dinge gestört haben. Es rumort intern gewaltig. Es ist sogar möglich, dass das ÖSV-Ass schon bald den Hut draufhaut und die Karriere beendet ...

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