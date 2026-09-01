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Monika Haider ist bereit für ihren großen Abend

Adabei Österreich
01.09.2026 20:00
Bei ihrem Kleid setzten Haider und Designer Valenzuela auf eine mittlerweile anerkannte ...
Bei ihrem Kleid setzten Haider und Designer Valenzuela auf eine mittlerweile anerkannte Kunstform: Street-Art.(Bild: bereitgestellt)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Erst war es eine weiße Robe, dann wurde daraus ein echtes Kunstwerk: Für den Diversity Ball am 5. September ließ Initiatorin Monika Haider ihr Kleid von Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz gestalten. Nun ist alles fertig für die große Ballnacht im Wiener Rathaus.

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Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das wichtigste Outfit hängt bereits bereit: Monika Haider kann dem Diversity Ball am kommenden Samstag entspannt entgegenblicken.

Gemeinsam mit Designer Marcos Valenzuela und Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz hatte die Ball-Initiatorin schon im Sommer eine besondere Idee entwickelt. Eine eigens angefertigte weiße Robe sollte nicht einfach nur Kleid bleiben, sondern zur Leinwand werden. Die „Krone“ war bereits bei den ersten Sprayzügen dabei.

Inzwischen ist aus dem Entwurf das fertige Kunstwerk geworden. Das dreiteilige Ensemble aus Kleid, voluminösem Rock und Jäckchen wurde mit Street-Art-Elementen versehen – passend zum diesjährigen Ballmotto „Move With Us“.

Bei ihrem Kleid setzten Haider und Designer Valenzuela auf eine mittlerweile anerkannte ...
Bei ihrem Kleid setzten Haider und Designer Valenzuela auf eine mittlerweile anerkannte Kunstform: Street-Art.(Bild: bereitgestellt)

„Genau wie unser Ball“
Für Haider steckt hinter dem ungewöhnlichen Auftritt weit mehr als ein modischer Hingucker. „Street-Art ist mittlerweile eine anerkannte Kunstform. Sie ist für alle zugänglich – genau wie unser Ball“, erklärte sie bereits bei der Entstehung des Kleides gegenüber der „Krone“.

Genau diese Verbindung aus Tradition und neuen Ideen soll auch den Diversity Ball ausmachen. Seit seiner Gründung 2007 bringt die Veranstaltung Menschen unterschiedlichster Lebenswelten zusammen. Haider bezeichnet ihn als Europas größten und barrierefreisten Inklusions-Event.

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Jetzt fehlt nur noch die Ballnacht
Am 5. September ist es schließlich so weit: Dann wird Haider das fertige Kunstkleid beim Diversity Ball im Wiener Rathaus ausführen.

Und während bei anderen vor einem Ballabend noch die Frage „Was ziehe ich an?“ für Nervosität sorgt, ist zumindest diese Entscheidung längst gefallen. Jetzt muss das Kunstwerk nur noch aufs Tanzparkett.

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