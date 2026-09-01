Monika Haider ist bereit für ihren großen Abend

Gemeinsam mit Designer Marcos Valenzuela und Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz hatte die Ball-Initiatorin schon im Sommer eine besondere Idee entwickelt. Eine eigens angefertigte weiße Robe sollte nicht einfach nur Kleid bleiben, sondern zur Leinwand werden. Die „Krone“ war bereits bei den ersten Sprayzügen dabei.