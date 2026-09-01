Grüne über Genugtuung, Gummistiefel und ihr Gehalt

Dass es immer schon im Sommer heiß war, möchte sie nicht gelten lassen: „Ich kenne das nicht aus meiner Kindheit, dass wir uns in einer Tour über 40 Grad Sorgen machen mussten.“ Ihrer Meinung nach könne Österreich das Problem zwar nicht selbst lösen, aber viel bewegen. Mit dem Klimagesetz, das die Regierung auf den Weg gebracht hat, ist sie nicht zufrieden: „So ein Gesetz hätte ich auch zusammengebracht.“