Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Die rechtliche Lage

Überwacht im Job? Da haben Arbeitnehmer mitzureden

Recht beraten
11.06.2026 18:00
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Plötzlich wurden überall am Arbeitsplatz Überwachungskameras installiert: Das machte einen „Krone“-Leser stutzig: „Darf das wirklich so sein? Habe ich kein Mitspracherecht?“ Diese Frage klären wir jetzt mit Arbeitsrechtsexpertin Jasmin Haindl von der Arbeiterkammer Wien.

0 Kommentare

Ob Videokameras, GPS-Tracking oder E-Mail-Kontrolle: Überwachung am Arbeitsplatz ist längst kein Randthema mehr. In unserer zunehmend digital vernetzten Arbeitswelt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, betriebliche Abläufe effizient zu steuern und zu schützen – das ist ja auch in Ordnung. Allerdings: Das darf nicht auf Kosten der Privatsphäre der Mitarbeiter gehen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Recht beraten
11.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Steven Spielberg ist zurück im Kino
Neuer Spielberg-Film
Die Wahrheit über Aliens verändert die Menschheit
Folge von Donnerstag
Gemeinsam bewegen – und bei der WM mitfiebern
Message Macht Medien
Gady: „Gegen russische Raketen sind wir wehrlos“
Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Folge von Mittwoch
Philipp zu Gast in der Volksschule Egg im Ländle
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
101.212 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
76.610 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Niederösterreich
Aggro-Kater versetzt ganze Siedlung in Angst
75.504 mal gelesen
Seit Monaten dürfte der Kater in einer Siedlung in Korneuburg für Probleme sorgen. 
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1741 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
1457 mal kommentiert
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1223 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf