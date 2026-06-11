Überwacht im Job? Da haben Arbeitnehmer mitzureden

Ob Videokameras, GPS-Tracking oder E-Mail-Kontrolle: Überwachung am Arbeitsplatz ist längst kein Randthema mehr. In unserer zunehmend digital vernetzten Arbeitswelt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, betriebliche Abläufe effizient zu steuern und zu schützen – das ist ja auch in Ordnung. Allerdings: Das darf nicht auf Kosten der Privatsphäre der Mitarbeiter gehen.